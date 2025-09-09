В Югре завели дело по факту ложного сообщения об акте терроризма

В совершении преступления обвиняют студента Мегионского политехнического колледжа, который состоял в запрещенных чатах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся акте терроризма в колледже возбуждено в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили в УМВД России по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством одного из мессенджеров, опубликовал ложное сообщение о готовящемся акте терроризма на территории г. Мегиона. <…> По данному факту на неустановленное лицо возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении с уточнением, что распространяемая информация о якобы готовящихся нападениях не соответствует действительности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен студент Мегионского политехнического колледжа, который состоял в запрещенных чатах. По указанию администратора канала он записал видеофрагмент в здании колледжа, отправил через мессенджер данное видео одному из администраторов сообщества, который разместил видео в запрещенном канале.