Из-за удара дрона в селе Новая Таволжанка ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 79 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селам Бочковка, Красный Октябрь и Щетиновка, хуторам Валковский и Церковный совершены атаки семи беспилотников, из которых три сбиты. Последствий нет", - написал он.

Борисовский район был атакован двумя беспилотниками, по Валуйскому округу нанесены удары семи беспилотников, над Вейделевским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа. По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 17 боеприпасов и произвели атаки восьми беспилотников, над Губкинским округом системой ПВО сбиты два беспилотника, над Красногвардейским районом - один БПЛА самолетного типа.

По Краснояружскому району выпустили 23 боеприпаса и 18 беспилотников. Ракитянский район атаковал один беспилотник, по Шебекинскому округу ВСУ выпустили один боеприпас и 28 беспилотников. "В селе Новая Таволжанка от удара дрона по стоянке предприятия ранен мирный житель. Мужчина после оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, в результате обстрела села мужчина, получивший баротравму, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Лечение пострадавший продолжает амбулаторно", - добавил Гладков.