Их приговорили к 14, 14,5 и 15 годам заключения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре солдата Вооруженных сил Украины осуждены на 14, 14,5 и 15 лет заключения за блокирование села Плехово Курской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные главным военным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим войсковой части А4098 (129-я отдельная бригада территориальной обороны вооруженных формирований Украины) солдатам Аркадию Колчину, Руслану Куриленко, Александру Кротюку и Игорю Землеченко. Они признаны виновными в совершении террористического акта на территории Курской области", - сказала она.

Также Петренко отметила, что приговором суда Куриленко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Кротюку - 15 лет, Землеченко - 14,5 года, Колчину - 14 лет. Все они будут отбывать первые три года заключения в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.

Следствием установлено, что 6 ноября прошлого года Колчин, Куриленко, Кротюк и Землеченко, вооруженные автоматами АК-74 и ручными гранатами, в целях совершения теракта в составе подразделений вооруженных формирований Украины на бронированных транспортных средствах "Казак" и Maхх Pro незаконно пересекли государственную границу и вторглись на территорию России. С 6 по 23 ноября Колчин, Куриленко, Кротюк и Землеченко, действуя с целью запугивания населения, а также дезорганизации органов государственной власти и местного самоуправления, участвовали в вооруженном блокировании села Плехово Суджанского района.