Он может быть причастен к мошенничеству на помощи бойцам СВО, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проверка проводится в отношении военного блогера Романа Алехина, который может быть причастен к мошенничеству на помощи бойцам СВО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Алехина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее в сети появилось видео, на котором блогер объясняет, как "отмыть" 200 млн рублей на медикаментах для бойцов СВО. Суть схемы заключается в том, что бизнесмен переводит 200 млн рублей в благотворительный фонд Алехина, который закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн рублей для бойцов СВО. Таким образом, бизнесмен "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 млн рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.