Ее осудили за причинение тяжкого вреда здоровью

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд оставил без изменений приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью на 11 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа оставлен без изменения приговор суда первой инстанции в отношении врача - пластического хирурга Екатерины Лонской. Как сообщалось ранее, она признана виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ и приговорена к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года 6 месяцев. <…> Жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как установлено судом, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике эстетической медицины "Клазко". В результате хирургического вмешательства супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна потеряла зрение на оба глаза. Позднее после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.