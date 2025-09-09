Суд оставил всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд продлил меру пресечения на полгода 12 жителям Дагестана по обвинению в краже 119 тонн нефти и повреждении нефтепровода. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов республики.

"В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенное организованной группой. <…> В настоящее время уголовное дело судом принято к производству. Суд оставил всем 12 обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей, продлив срок на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "Дагбурсервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестане. Они разработали план, включавший привлечение участников, перекачку нефти в цистерны грузовых автомобилей и ее дальнейшую реализацию. В состав группы вошли 4 родственника и еще 8 человек. С августа 2023-го по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 млн рублей, причинив ООО "Дагбурсервис" ущерб в особо крупном размере. Их действия привели к повреждению нефтепровода.