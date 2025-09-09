Заседание пройдет в закрытом режиме

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Волжский городской суд назначил дату судебного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара на 16 сентября. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщил ТАСС заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

"По результатам подготовки по делу экс-председателя Верховного суда Адыгеи судебное заседание назначено на 9:30 16 сентября. Заседание пройдет в закрытом режиме по ходатайству третьего лица в Волжском городском суде", - сказал Тюменцев.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Генпрокуратура РФ требует конфисковать в пользу государства сотни коррупционных объектов недвижимости у Трахова. По данным издания, сам Трахов не соблюдал ограничения и запреты, предписанные в связи с занимаемой им должностью, оформляя дорогостоящую недвижимость на близких родственников. Когда же в 2019 году Трахов вышел на пенсию, "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье. Уменьшив налоговую нагрузку, Трахов обеспечил снижение кадастровой стоимости недвижимости через судебные механизмы. Генпрокуратура подсчитала, что эта схема позволила экс-судье уменьшить кадастровую стоимость активов, площадь которых составила порядка 35 тыс. кв. м и свыше 11 га. Суммарно недвижимость оценивается в 1,3 млрд рублей.

Генпрокуратура считает, за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов приобрел и оформил на близких родственников и доверенных недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Для предотвращения давления на суд в Адыгее и на Кубани дело об обращении в доход государства имущества Трахова-старшего и его сына передано в Волжский городской суд Волгоградской области.