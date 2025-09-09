Ведомство взяло на контроль расследование

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове передано для расследования в МВД, сообщает прокуратура Московской области.

"Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД", - говорится в сообщении.

Ранее следствие МВД возбудило уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ). Одновременно следственный отдел по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области возбудил два уголовных дела и провел ряд следственных действий. При этом постановление о возбуждении дела в МВД прокуратура сочла обоснованным, а постановления в СК - несоответствующими требованиям уголовно-процессуального законодательства о подследственности.

"Сегодня Чеховский городской суд с учетом позиции прокуратуры ходатайство следователя СК об избрании собственницам зоогостиницы меры пресечения в виде домашнего ареста оставил без рассмотрения как поданное неуполномоченным лицом", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали собственниц пункта передержки собак в Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными. Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях. В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживало около 30 собак в антисанитарных условиях, среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, от собственников питомцев скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников.