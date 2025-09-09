Владимир Сидоров не признал вину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Суд взыскал с него более 297 млн рублей, сообщили в Ленинском районном суде Саранска.

"В отношении бывшего председателя правительства Мордовии Сидорова В. уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Судом установлено, что Сидоров, занимая должности зампреда и первого зампреда республиканского кабмина, с декабря 2012 года по апрель 2015-го совершил хищение сельскохозяйственной техники, аммиачной селитры, крупного рогатого скота и денег в виде заведомо невозвратных займов в особо крупном размере, причинив Мордовии имущественный вред на общую сумму более 333,4 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства Сидоров вину не признал. Поскольку на момент принятия судом решения по делу, предусмотренный УК РФ десятилетний срок давности уголовного преследования в отношении Сидорова истек, судом принято решение о прекращении уголовного дела. Подсудимый в судебном заседании добровольно согласился на прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

В суде уточнили, что в пользу министерства земельных и имущественных отношений республики суд взыскал с бывшего чиновника более 297,4 млн рублей.