В России произошло 284 ЧП с детьми во время летнего отдыха

Большую часть из них составляют факты отравления детей, указали в СК РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 280 сообщений о нарушениях при организации летнего детского отдыха поступили в Следственный комитет РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"За время летних каникул в территориальные следственные органы СК России поступило 284 сообщения о нарушениях в сфере организации детского отдыха и оздоровления, большую часть из них составляют факты отравления детей", - говорится в сообщении. При этом были выявлены и случаи посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 9 сентября заслушал доклады руководителей территориальных управлений ведомства по расследованию подобных ЧП. Он заявил о необходимости немедленно реагировать на сообщения, связанные с детьми. "Он подчеркнул, что по каждому уголовному делу надлежит принимать меры профилактического характера, выяснять обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений, вносить представления в органы системы профилактики, отслеживать их результативность", - добавили в СК.

Бастрыкин поручил информировать органы исполнительной власти о наличии проблемных вопросов в сфере организации отдыха детей.