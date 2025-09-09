Режим ЧС действовал в муниципалитете с 22 июля

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС отменили в высокогорном городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР), где в течение месяца сошли сразу несколько крупных селевых потоков. Документ об этом подписал глава республики Казбек Коков.

"В связи с завершением неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий схода селевых потоков по руслу реки Герхожан-Суу <…> Отменить с 9:00 (мск) 10 сентября 2025 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера <…> на территории городского поселения Тырныауз", - говорится в тексте распоряжения главы КБР, размещенном на портале регионального правительства.

В июле в райцентре Эльбрусского района Кабардино-Балкарии - городе Тырныаузе - сошли сразу два крупных селевых потока. Стихия нарушила функционирование систем газо-, водо- и энергообеспечения, автомобильного движения. Были разрушены дороги, мосты, значительно пострадала коммунальная сфера.

