На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на 996-м километре автодороги М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

"Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Geely, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Honda. В результате ДТП ранения получили водитель Honda 1987 года рождения и три пассажира этого автомобиля 1988, 1970 и 1974 годов рождения, а также пассажир автомобиля Geely 1970 года рождения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 10:40 мск во вторник в Красносулинском районе. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.