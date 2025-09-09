В Новгородской области арестовали священника, обвиняемого в педофилии и насилии

Уголовное дело в отношении мужчины завели 3 сентября 2025 года Новгородским МСО СУ СК России по области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Новгородский районный суд заключил под стражу священнослужителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением суда гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 2 ноября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Новгородский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Согласно представленных суду материалам, гражданин не судим, имеет регистрацию в Челябинске, фактически проживает на территории одного из монастырей в Новгородской области.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено 3 сентября 2025 года Новгородским МСО СУ СК России по Новгородской области. В тот же день он был задержан и допрошен. Свою причастность к совершению преступления, подробности которого не сообщаются, он отрицал.