Общая сумма штрафов составила 9,5 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский суд назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Telegram оштрафован за неудаление информации, включающей в себя недостоверную информацию, пропаганду ЛГБТ, объявления о занятии проституцией, дистанционную продажу алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни и здоровья противоправные действия. "Общая сумма штрафов, наложенных на Telegram, достигла 109 млн рублей", - добавили в РКН.

Amazon оштрафован за неудаление экстремистских материалов. Общая сумма штрафов, назначенных Amazon, - 9,5 млн рублей, отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что иностранные IT-компании, работающие на территории России, обязаны соблюдать национальное законодательство и оперативно удалять запрещенный контент. Невыполнение этих требований влечет административную ответственность и иную ответственность в соответствии с российским законодательством.