В Югре начали проверку после видео, на котором депутат бросает нож в живот дочери

Один из местных блогеров обратился в прокуратуру с просьбой проверить депутата на предмет жестокого обращения с детьми

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) начала проверку после жалоб на видео, на котором депутат думы Мегиона якобы выполняет трюк и бросает нож в живот своей дочери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полиция проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как депутат думы Мегиона Виктор Макаров кидает нож, направленный острием вниз на живот девочке, при этом она лежит на битом стекле. Отмечается, что один из местных блогеров обратился в прокуратуру с просьбой проверить депутата на предмет жестокого обращения с детьми. Он также указал на другие видеоролики политика якобы содержащие сцены жестокости.