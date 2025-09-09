На пяти из них синей краской нанесена надпись "Макрон"

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Головы свиней найдены рано утром перед несколькими мечетями в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс.

"Сегодня рано утром свиные головы были обнаружены в общественных местах перед входами в несколько мечетей", - написал префект полиции Парижа Лоран Нуньес в социальной сети X.

По информации радиостанции LCI, найдено по крайней мере девять голов животных. На пяти из них синей краской нанесена надпись "Макрон" (Макрон - фамилия президента Франции - прим. ТАСС).

Ведется расследование.