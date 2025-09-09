По информации Европейско-средиземноморского сейсмологический центра, толчки произошли на глубине 10 км на расстоянии 44 км к юго-западу от Майкопа и 11 км к юго-юго-западу от Апшеронска

МАЙКОП, 9 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кавказском регионе, толчки ощущались в Адыгее и в Краснодарском крае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Время толчка - 19:55 по местному времени (мск). Магнитуда - 4,5. Толчки на глубине 10 км на расстоянии 44 км к юго-западу от Майкопа и 11 км к юго-юго-западу от Апшеронска", - сказано на сайте центра.

По информации корреспондента ТАСС, толчки сильно ощущались в республиканском центре Адыгеи - Майкопе. От землетрясения затряслись люстры.