В Росавиации сообщили, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем

МОСКВА, 9 сентября /ТАСС/. Росавиация классифицировала столкновение самолета Ан-2 с землей при проведении авиационных работ как катастрофу. Расследовать происшествие будут Южное МТУ Росавиации и Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня, 9 сентября, в районе хутора Морозов Волгодонского района Ростовской области самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-33675) при проведении авиационных работ столкнулся с землей. <...> Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем.

Ранее сообщалось, что южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения во время сельхозработ самолета Ан-2 и гибели пилота в Ростовской области.

Утром 9 сентября в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что самолет Ан-2 упал в Ростовской области при проведении сельскохозяйственных работ, пилот погиб. Воздушное судно совершило жесткую посадку на открытый участок местности. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, предварительно причиной ЧП стала ошибка пилотирования.