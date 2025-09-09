Согласно распространившейся в соцсетях информации, она перестала выходить на связь после посадки в такси у аэропорта Сочи

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские Сочи и волонтеры нашли 19-летнюю девушку, которая не выходила на связь неделю. Ее местонахождение установлено, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УВД по городу Сочи совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" установлено местонахождение пропавшей девушки", - сказано в сообщении.

По данным регионального поискового отряда "ЛизаАлерт", местонахождение пропавшей было неизвестно с 3 сентября. Согласно распространившейся в соцсетях информации, она перестала выходить на связь после посадки в такси у аэропорта Сочи.