Ей оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь

БРЯНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Дроны-камикадзе атаковали село Ломаковка в Стародубском округе Брянской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камкадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила осколочные ранения", - сообщил глава региона.

Женщина доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил Богомаз.