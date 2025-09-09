Спасатели спасли одного человека

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Моторная лодка совершила наезд на пристань в акватории Волги в Наволоках Ивановской области. Один человек погиб, еще один был спасен, сообщает МЧС по региону.

"Сегодня в акватории р. Волга в городе Наволоки Кинешемского района произошел наезд маломерного судна (моторной лодки) на неэксплуатируемую пристань. Сотрудниками спасательной станции спасен один человек, мужчина в возрасте 38 лет. К сожалению, извлечено тело мужчины, его передали сотрудникам полиции", - сообщили в МЧС.