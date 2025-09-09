Дениса Постового направят из федерального округа Колумбия в штат Флорида, указал адвокат гражданина РФ Уильям Коффилд

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Суд по делу арестованного в США гражданина России Дениса Постового постановил перевести его из тюрьмы под домашний арест на период разбирательства по существу. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд, уточнивший, что Постовой будет переведен из федерального округа Колумбия в штат Флорида.

"[Председательствующая на процессе] судья [Лорен Алихан] распорядилась о его освобождении под надзор друга семьи во Флориде", - сказал защитник.

"Я ожидаю, что пройдет пара дней, прежде чем его (Постового - прим. ТАСС) в действительности доставят [во Флориду]", - отметил Коффилд.

"Он будет находиться под домашним арестом. Но она согласилась его освободить", - подчеркнул юрист, имея в виду Постового и Алихан.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона. Пока там идут предварительные заседания.