ТАСС: приставы арестовали активы экс-замминистра энергетики Светлицкого

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы наложили арест на активы бывшего замминистра энергетики, главы АО "Евразийский" Станислава Светлицкого по иску Генпрокуратуры об обращении его имущества в доход государства. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Обеспечительный арест наложил Тверской суд Москвы, на основании которого 8 сентября приставы открыли исполнительное производство по аресту имущества.

Также за Светлицким числится долг, превышающий 7,6 млрд рублей. Часть средств приставы взыскивают в принудительном порядке.