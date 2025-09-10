Сумма налогов составила более 3,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Руководитель коммерческой организации на Камчатке предстанет перед судом за сокрытие более 3,5 млн рублей, сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина, являясь директором коммерческой организации, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, сокрыл средства в размере более 3,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Камчатскому краю и УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю при их оперативном сопровождении", - говорится в сообщении.