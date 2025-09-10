Александр Богашов дал показания на других фигурантов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела бывшего вице-губернатора Челябинской области Александр Богашов дал показания на других фигурантов и заключил досудебное соглашение. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Досудебное соглашение фигуранта и протокол допроса представлены как основные документы", - отмечается в документе.

Басманный суд ранее арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по обвинению в превышении полномочий. Ему и двум другим фигурантам дела - управделами губернатора и правительства области Роману Менжинскому и министру имущества области Эльдару Белоусову - предъявлено обвинение по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). Они были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата СК России. По данным следствия, они через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.