Стоимость древесины составила более 3,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество и контрабанде древесины стоимостью более 3,6 млрд рублей. Четырем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 17 лет, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Злоумышленники, действуя в составе преступного сообщества, с помощью фиктивного документооборота создали видимость приобретения лесоматериалов юридическими лицами с целью последующего незаконного возмещения НДС из бюджета РФ в размере более 139 млн рублей. Товар перемещался через границу с указанием недостоверных сведений о происхождении, владельце, являлся контрабандой. Общая стоимость древесины составила более 3,6 млрд рублей.

"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил троих виновных к лишению свободы на срок от 8 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы от 6 месяцев до 1 года. Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы, ей предоставлена отсрочка от отбытия наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - сообщили в прокуратуре.