ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Группа мошенников в Иркутске незаконно завладела объектами недвижимости общей стоимостью более 25 млн рублей. В составе группы было 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы черных риелторов. Злоумышленники незаконно завладели объектами недвижимости, общая стоимость которых превысила 25 миллионов рублей. <…> Полицейскими установлены 11 участников организованной группы, включая их лидера, а также 7 исполнителей, которые за денежное вознаграждение выступали покупателями недвижимости", - говорится в сообщении.

По данным полиции, местный житель получал сведения о смерти собственников жилья и земельных участков. Если у владельцев недвижимости не было наследников, его сообщник лично или через знакомых подыскивал подставных лиц, которые за деньги были готовы оформить на себя квартиры и земельные участки. "Он подготавливал для них поддельные документы, а также сопровождал мнимых собственников при посещении государственных органов. Активное участие в преступной схеме выполняли еще две женщины, одна из которых координировала совершение сделок, вторая выполняла функции риэлтора: размещала объявления о продаже недвижимости в сети Интернет, вела переговоры с потенциальными покупателями, составляла договоры купли-продажи", - пояснили в МВД.

Когда мошенники незаконно получали чужое имущество, они его по фиктивным документам несколько раз перепродавали. "Таким образом были проданы четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства", - добавили в полиции.

Подозреваемым в зависимости от их участия предъявлены обвинения по ч. 3 статьи 30, ч. 4 статьи 159 УК РФ, а также частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).