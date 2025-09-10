Их количество и тип не уточняются

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Промышленные объекты получили повреждения в Винницкой области в центральной части Украины, где произошла серия взрывов. Об этом сообщила первый заместитель главы областной администрации Наталья Заболотная.

При этом она не уточнила количество и тип поврежденных объектов. "Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали - позже", - написала Заболотная в своем Telegram-канале.

На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога. Помимо Винницы, сообщалось о взрывах в Житомире, Калуше, Киеве, Луцке, Львове и Ровно.