КАЛУГА, 10 сентября. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили фасад административного здания на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, минувшей ночью силами ПВО уничтожены пять БПЛА на территориях Малоярославецкого, Мещовского, Козельского и Бабынинского районов. "На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор.