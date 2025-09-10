Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, пострадавших нет

КАЛУГА, 10 сентября. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили фасад административного здания на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, минувшей ночью силами ПВО уничтожены пять БПЛА на территориях Малоярославецкого, Мещовского, Козельского и Бабынинского районов. "На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор.