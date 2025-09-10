Обломками дрона повреждена ЛЭП в Шаблыкинском районе, сообщил глава региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов Шаблыкинского района Орловской области частично обесточены из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"В Шаблыкинском районе при падении обломков БПЛА повреждена ЛЭП, что привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах. В настоящий момент повреждения устраняются", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, за прошедшие сутки над Орловской областью уничтожено девять украинских БПЛА, пострадавших нет.