Фигурант передавал информацию о комплексе иностранным спецслужбам

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса в Перми приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за передачу информации о предприятии иностранным спецслужбам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

"Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса через интернет установил контакт с иностранными спецслужбами, которым передавал сведения об оборонном предприятии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).