Украинские СМИ также сообщают о масштабном задымлении в Виннице

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько предприятий получили повреждения после взрывов в Житомирской области на севере Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

При этом он не уточнил количество и тип предприятий. "Продолжается ликвидация последствий", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.

Расположение поврежденных предприятий не уточняется. Однако издание "Инсайдер" сообщало о сильном задымлении в Житомире.

Украинские СМИ также пишут о масштабном задымлении в Виннице. По данным властей Винницкой области, в регионе повреждены промышленные объекты.

С ночи поступали сообщения о взрывах в Виннице, Житомире, Калуше, Киеве, Луцке, Львове и Ровно.