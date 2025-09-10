Молодой человек снял свои действия на видео, а затем разместил ролик в одном из Telegram-каналов

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который поджег книгу "Новый завет", представляющую собой составную часть Библии, и выложил видео с процессом в Telegram-канале. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Юноша, держа в руках книгу "Новый завет", используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а также лиц, исповедующих христианство и иудаизм. Кроме того, юноша поджег зажигалкой книгу, после чего кинул на землю и пнул ее", - говорится в сообщении.

Все свои действия он снял на видео, а затем разместил ролик в одном из Telegram-каналов. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), его рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.