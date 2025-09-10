На сайт движения Медведчука "Другая Украина" совершена повторная DDoS-атака

Технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сайт движения "Другая Украина", которое возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, подвергся DDoS-атаке второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.

Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке зайти на сайт движения открывается страница с ошибкой доступа.

Вечером 9 сентября "Другая Украина" также сообщала о DDoS-атаке на свой сайт.