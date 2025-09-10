Информация о состоянии остальных уточняется

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Во Владивостоке умер один из троих пострадавших при пожаре на складе стройматериалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Один из пострадавших скончался, врачам не удалось спасти его", - сообщили в пресс-службе. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

По информации ГУ МЧС по Приморью, пожар произошел на складе стройматериалов на улице Днепровской. Его локализовали на площади 1 тыс. кв. м. У одноэтажного здания частично обрушилась кровля. На месте работают 45 специалистов и 11 единиц техники.