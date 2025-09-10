Глава Одесской областной администрации Олег Кипер не назвал типы складов и масштабы повреждений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Складские помещения получили повреждения в Измаильском районе Одесской области Украины в результате взрывов в регионе. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Кипер не назвал типы складов и масштабы повреждений.

В ночь на 10 сентября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Однако о взрывах в Одессе и регионе ночью украинские СМИ не писали. Поступали сообщения о взрывах в Виннице, Житомире, Калуше, Киеве, Луцке, Львове и Ровно. Местные власти уже сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры в Винницкой области, нескольких предприятий в Житомирской области, пожаре на производственном объекте в Волынской области и повреждении склада во Львове.