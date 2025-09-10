Виктору Солдатову ужесточили наказание, заменив условный срок на реальный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Адвокат планирует обжаловать решение суда о замене условного срока бывшему заместителю главы городского округа Дегтярска Свердловской области Виктору Солдатову по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом он сообщил ТАСС.

В мае Солдатов был признан виновным и приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы условно. 22 августа суд ужесточил ему наказание, заменив условный срок на реальный.

"Прокуратура сочла приговор необоснованно мягким и внесла представление. В связи с этим суд решил, что отсутствуют основания для условного осуждения и заменил условный срок на реальный. В настоящее время готовится кассационная жалоба", - рассказал он, отметив, что все предусмотренные законом основания для назначения условного срока у суда первой инстанции имелись.

Суд установил, что с февраля по июль 2024 года Солдатов выступал в качестве посредника в передаче бывшему главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову взятки от учредителя ООО "Жилые кварталы", при этом 1,7 млн рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за оказание посреднических услуг. В конце ноября 2024 года местные СМИ сообщили об обысках в администрации Дегтярска. Позднее были задержаны глава городского округа Вадим Пильников и его заместители Андрей Ильин и Виктор Солдатов.