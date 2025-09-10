Привлечение их к уголовной ответственности на контроле в надзорном ведомстве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин избили инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), который зафиксировал нарушение ПДД при парковке. Они сбили его на автомобиле, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, 32-летний злоумышленник припарковал автомобиль в Шипиловском проезде в нарушение ПДД РФ. Административное правонарушение было зафиксировано инспектором МАДИ. Фигурант, желая избежать ответственности, предпринял действия, направленные на воспрепятствование погрузке и эвакуации автомобиля, самостоятельно снял сцепные устройства эвакуатора, а также нанес удары в область ног и живота инспектора", - говорится в сообщении.

После этого мужчина с силой обхватил инспектора за туловище, чтобы дать возможность находящемуся за рулем автомобиля второму фигуранту беспрепятственно покинуть место происшествия. 35-летний водитель сбил инспектора на автомобиле и скрылся.

В настоящее время соучастники арестованы. В пресс-службе отметили, что привлечение их к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на контроле в надзорном ведомстве.