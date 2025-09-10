При атаке украинских БПЛА на Белгород пострадал подросток

Повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. В Белгороде в результате атаки стороны Вооруженных силу Украины пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром Белгород подвергся атакам беспилотников. По уточненной информации, в результате детонации беспилотника 16-летняя девушка получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в СМП. После оказания помощи лечение будет продолжать амбулаторно", - написал он, добавив, что повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

По словам главы города Валентина Демидова, в частном доме во время падения обломков сбитого БПЛА находились хозяева. Они не пострадали. "От огня сильные повреждения получила крыша, внутри - потолок и мебель. Очаг возгорания ликвидирован пожарными расчетами. Они пока остаются на месте, проверяя конструкции и наличие тления. На месте также работают представители сетевых организаций. Специалисты управы приступили к фиксации всех повреждений", - написал он в своем Telegram-канале.

Демидов добавил, что атаки продолжаются. "Друзья, прошу быть внимательными и осторожными. Ориентируйтесь на данные мониторинговых каналов, следите за их обновлениями", - сообщил он.