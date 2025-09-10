Также к материалам приобщено заключение Ространснадзора о расследовании обстоятельств крушения танкеров

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" о привлечении к гражданскому спору, инициированному мэрией Анапы, страховой компании ООО "Абсолют страхование", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе предыдущих судебных заседаний к спору в качестве третьего лица был привлечен страховщик "Волгонефть-212" - компания САО "ВСК". В среду судовладелец "Волгонефть-239" - компаний ЗАО "Волгатранснефть" заявил ходатайство о привлечении страховой компании, где был застрахован танкер "Волгонефть-239".

"Ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Абсолют страхование" удовлетворить", - огласила решение судья.

Также в ходе заседания к материалам приобщено заключение Ространснадзора о расследовании обстоятельств крушения танкеров. Кроме того, суд отказал ЗАО "Волгатранснефть" в истребовании документов организации, которая проводила забор проб нефтепродуктов на танкере и на побережье Анапы. Повторное предварительное судебное за заседание в связи со вступлением в дело третьих лиц назначено на 8 октября.

Мэрия Анапы добивается взыскания 545,9 млн рублей после крушения у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Ответчиками по делу выступают судовладелец "Волгонефть-212" компания "Каматрансойл", "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (судовладелец "Волгонефть-239"). Предметов спора является компенсация расходов на ликвидацию последствий крушения танкеров.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. По данным ведомства, очищено более 1,2 км берега, вывезено более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.