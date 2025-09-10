На Смолова завели уголовное дело после драки в кафе Москвы

Его обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбуждено в отношении футболиста Федора Смолова после драки в московском кафе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дело в отношении Смолова по по ч. 1. ст. 112 статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 28 мая в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей заведения произошла драка, в результате которой мужчине потребовалась медицинская помощь. В лечебном учреждении пострадавший был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства. Опросить футболиста не представилось возможным, поскольку он находился за пределами РФ.

5 июля стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем проверка была продолжена. Также была начата проверка по факту якобы имевшего место вымогательства денег у Смолова.