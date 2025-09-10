Жителя Кузбасса задержали за жестокое убийство знакомого

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя города Прокопьевска Кемеровской области, который жестоко убил своего 54-летнего знакомого. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Между мужчинами, находившимися в квартире того же дома, произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее 187 ударов ножом, топором и другими предметами в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм мужчина скончался на месте. Желая скрыть содеянное, обвиняемый переместил тело погибшего на лестничную площадку, где оно и было обнаружено соседями", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. На допросе у следователя мужчина дал последовательные показания. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Также назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти погибшего.