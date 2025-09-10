Смолову грозит до трех лет колонии после драки в кафе в Москве

Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до трех лет грозит футболисту Федору Смолову, в отношении которого возбуждено уголовное дело после драки в столичном кафе.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Смолова возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 112 статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает, в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

Инцидент произошел 28 мая в кафе на Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, в результате которой мужчине от удара футболиста потребовалась медицинская помощь. 5 июля стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем проверки была продолжена. Также была начата проверка по факту якобы имевшем место факте вымогательства денег у Смолова.