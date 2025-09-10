Мужчине грозит срок до пяти лет

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Гражданин России пытался вывезти в Стамбул антикварные карманные часы. Минераловодские таможенники выявили ценности во время контроля багажа, мужчине грозит срок до пяти лет и штраф до 1 млн рублей, сообщили в ФТС России.

Как уточнили в ведомстве, нарушителем оказался 44-летний мужчина. Стоимость часов на российском рынке оценивается в 1 млн рублей.

Три швейцарских хронометра Longines и британские часы Thomas Russell & Son Liverpul выявили "во время контроля его багажа на зеленом коридоре с помощью рентгеновской установки", говорится в сообщении.

По словам мужчины, он вез часы в подарок сыну на свадьбу, о таможенных правилах не знал.

"Экспертиза установила, что три хронометра Longines, изготовленные в 1923, 1924 и 1925 годах (один - с серебряной цепочкой), выполнены в закрытом серебряном корпусе 900-й пробы с белым эмалевым циферблатом, арабскими цифрами и характерными тремя золотыми звездами", - сообщили в ФТС. Датированные примерно 1917 годом британские часы имеют редкий 18-каратный полированный золотом корпус с окошком на крышке, украшены вороненой римской оцифровкой и искусной гравировкой. "Изделия признаны культурной ценностью", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.