Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении боевика ВСУ, который обстреливал жилые дома в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении старшего стрелка-оператора 225-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) солдата Аркадия Мирошника. Мирошник подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа 2024 года по февраль текущего года Мирошник с боевым оружием и боеприпасами к нему совместно с военнослужащими различных подразделений ВСУ неоднократно незаконно пересекал государственную границу и вторгался на территорию России. Находясь в селах Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, он производил обстрелы жилых домов и частных домовладений, в которых находились мирные жители. В результате преступления причинен значительный имущественный ущерб, нарушена деятельность органов власти Суджанского района и нанесен существенный вред общественной безопасности и охране правопорядка.

"В ходе боевых действий вблизи села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области Мирошник задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам. Подозреваемый признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях и раскаялся в содеянном. Устанавливаются также командиры ВФУ, отдавшие преступные приказы, и иные соучастники этих преступлений, действиям которых будет дана уголовно-правовая оценка", - заключили в СК.