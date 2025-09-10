Также пожарные столкнулись с неисправностью гидрантов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Здание склада стройматериалов во Владивостоке, где разгорелся пожар площадью более 1 тыс. м, не было введено в эксплуатацию в установленном порядке, также пожарные столкнулись с неисправностью гидрантов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Надзорным ведомством предварительно установлено, что объект не был введен в эксплуатацию в установленном порядке. При ликвидации пожара огнеборцы столкнулись с неисправностью пожарных гидрантов, расположенных в непосредственной близости от склада", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас продолжается тушение пожара, открытый огонь ликвидирован на площади не менее 1 тыс. кв. м.

Прокуратура края даст принципиальную оценку исполнению требований закона, законности занятия земельного участка, эксплуатации складских помещений и проконтролирует результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.