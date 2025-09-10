В Новороссийске эвакуируют туристов с пляжей из-за угрозы атаки беспилотников

Речь идет о пляжных территориях Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса и Алексино

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом.

С пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса, Алексино эвакуированы отдыхающие в связи с угрозой атаки беспилотников , - говорится в сообщении.

Так, в результате атаки на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание, никто не пострадал, уточнил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Ранее на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА).