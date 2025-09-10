Столкновение произошло на трассе в Новоаннинском районе

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco произошло на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Предварительно, пострадали пять пассажиров микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП в Новоаннинском районе. На 690-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 5 пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Движение по участку автодороги осуществляется в штатном режиме.

Как сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона, двоих мужчин госпитализировали с травмами в Урюпинскую центральную больницу - в травматологическое и хирургическое отделение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший мужчина будет проходить лечение амбулаторно. Две пострадавшие в ДТП женщины от госпитализации отказались.