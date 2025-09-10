Нарушители доставлены в правоохранительные органы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи выявили более 80 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, в ходе рейда в одном из московских хостелов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Как пояснили в пресс-службе, рейд проходил в рамках доследственной проверки, организованной по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), в другом хостеле. "В ходе проверочных мероприятий получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства еще в одном хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в Москве. Следователями столичного СК во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии в указанном хостеле проведен рейд. В ходе обследования помещения проверено не менее 1 тыс. иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Кроме того, постояльцы в настоящее время проверяются на причастность к преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. Также в помещении обнаружены рукописные материалы, которые направлены на исследование на предмет выявления экстремистского содержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в МВД РФ ТАСС сообщили, что 10 сентября завершается срок действия указа президента РФ, предоставляющего иностранным гражданам, утратившим законное основание для нахождения в стране, возможность урегулировать свой правовой статус. С 11 сентября они уже не смогут сделать это беспрепятственно, их начнут выдворять из страны. С 11 сентября иностранцам-нарушителям будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.