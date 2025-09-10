В КЧР чиновники обвиняются в хищении земли в Архызе ценой более 97 млн рублей

Фигуранты предоставили в органы Росреестра региона подложные документы о праве местного жителя на наследство на земельный участок

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Черкесский городской суд рассмотрит дело о мошенничестве с 5,6 га земли в поселке Архыз стоимостью более 97 млн рублей, совершенном организованной преступной группой. Земельный участок входил в состав Тебердинского национального парка, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В организованную преступную группу входили первый заместитель главы администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, а впоследствии - заместитель министра имущественных отношений КЧР, начальник межмуниципального отдела управления Росреестра, глава администрации Архызского сельского поселения и один из местных жителей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 2015 по 2017 год фигуранты предоставили в органы Росреестра КЧР подложные документы о праве местного жителя на наследство на земельный участок в поселке Архыз. Обвиняемые достоверно знали, что его умершая родственница незаконно зарегистрировала право собственности на землю. "В результате мошеннической схемы соучастники незаконно приобрели право собственности на земельный участок площадью 5,6 га, принадлежащий ФГБУ "Тебердинский национальный парк". Стоимость земельного участка составила более 97 млн рублей. В дальнейшем фигуранты провели межевание на 41 земельный участок, часть из которых были проданы", - отметили в ведомстве.

Фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. Уголовное дело рассмотрит по существу Черкесский городской суд. В рамках расследования дела наложен арест на 41 земельный участок, а также на имущество обвиняемых на сумму более 100 млн рублей.